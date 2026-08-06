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5 августа, 23:31

Игрок «Зенита» Кондаков госпитализирован после удара локтем в игре с «Балтикой»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Полузащитнику петербургского «Зенита» Даниилу Кондакову потребовалась госпитализация после встречи Кубка России с калининградской «Балтикой». Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

По словам наставника, футболисту необходимо медицинское вмешательство из-за полученной травмы. Специалисты должны оценить серьёзность повреждения после обследования.

Инцидент произошёл во втором тайме матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. 18-летний Кондаков получил удар локтем в лицо от защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона, после чего попытался продолжить игру, но вскоре попросил замену.

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Сам матч завершился победой «Зенита» со счётом 1:0. Единственный мяч был забит уже на второй минуте. Отличился колумбийский защитник Кевин Андраде, который этим летом перешёл в стан петербуржцев именно из «Балтики».

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Артём Гапоненко
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