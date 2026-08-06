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5 августа, 23:02

Власти штата Индианы продлили режим ЧС из-за ударов ВСУ по НПЗ России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В американском штате Индиана продлили режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, связав его в том числе с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Решение принял губернатор Майк Браун, продлив действие особого режима ещё на 30 дней.

Из-за введённых мер власти штата временно приостановили сбор двух видов платежей на топливо – налога на использование бензина и акциза на бензин. Ограничения действуют на всей территории Индианы.

В документе губернатора среди причин сохранения режима ЧС указаны атаки ВСУ на российские НПЗ. По оценке американских властей, ситуация повлияла на мировой рынок нефтепродуктов.

До этого в Минэнерго США заявляли, что удары по российским предприятиям отразились на запасах дизельного топлива. На фоне этого начали расти цены на энергоносители.

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Ранее Life.ru писал, что ситуация с топливом в России начала улучшаться после возвращения в работу нескольких нефтеперерабатывающих заводов. По словам вице-премьера Александра Новака, восстановление мощностей помогло сократить разрыв между производством и спросом. В правительстве отметили, что принимают меры для полного обеспечения внутреннего рынка.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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