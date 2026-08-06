В России ликвидировали ИП певицы Земфиры*

Налоговые органы прекратили деятельность индивидуального предпринимателя, зарегистрированного на имя певицы Земфиры (Земфира Рамазанова)*. Об этом свидетельствуют данные из юридических документов, пишет РИА «Новости».

Артистка получила статус ИП ещё в 2003 году. Согласно информации из реестров, заявление о прекращении предпринимательской деятельности было подано 27 июля и впоследствии одобрено налоговой службой. Датой завершения работы ИП указано 3 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что певица также избавилась от последнего объекта недвижимости, который оставался у неё в собственности в России. Речь идёт о коммерческом помещении площадью 134 квадратных метра на 5-й Магистральной улице в Москве.

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