Киев признал угрозой нацбезопасности звезду из сериала «СашаТаня»

Министерство культуры Украины дополнило перечень лиц, которые, по версии ведомства, представляют угрозу национальной безопасности страны. В обновлённый список вошли российская актриса Валентина Рубцова и музыкант, блогер Аким Апачев (Аким Гасанов).

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте министерства. В документе указано, что в перечень были включены Валентина Павловна Рубцова и Аким Владимирович Гасанов.

Как следует из текста приказа, основанием для внесения в список стала их публичная поддержка специальной военной операции. В документе также отмечается, что оба являются гражданами России.

Ранее Рубцову внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвиняют её в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

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