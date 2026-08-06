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6 августа, 00:28

Киев признал угрозой нацбезопасности звезду из сериала «СашаТаня»

Валентина Рубцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yalav

Валентина Рубцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yalav

Министерство культуры Украины дополнило перечень лиц, которые, по версии ведомства, представляют угрозу национальной безопасности страны. В обновлённый список вошли российская актриса Валентина Рубцова и музыкант, блогер Аким Апачев (Аким Гасанов).

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте министерства. В документе указано, что в перечень были включены Валентина Павловна Рубцова и Аким Владимирович Гасанов.

Как следует из текста приказа, основанием для внесения в список стала их публичная поддержка специальной военной операции. В документе также отмечается, что оба являются гражданами России.

Актрисы Демидова и Галиаскарова из «Марика» попали в базу «Миротворца»*
Актрисы Демидова и Галиаскарова из «Марика» попали в базу «Миротворца»*

Ранее Рубцову внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвиняют её в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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Артём Гапоненко
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