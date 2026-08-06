Украинский офицер попал в плен после ложных данных разведки

Группа украинских морпехов оказалась в плену после того, как получила неверные данные о расположении российских подразделений. Об этом рассказал младший лейтенант 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Роман Рубан, который был захвачен российскими военными на Харьковском направлении.

По словам пленного, перед выходом бойцам сообщили, что в районе их продвижения находятся только украинские подразделения. Противника, как утверждалось, рядом быть не должно.

«До нас было доведено, что в том лесу, куда мы выдвигались, только наши, противник не наблюдается. Противник, судя по тому, как мне показывал ротный, от нас должен был быть около 3-3,5 км», – рассказал Рубан.

Он отметил, что во время движения по нему открыли огонь. Сначала офицер решил, что это могли быть его подчинённые, которые отстали от группы, однако по голосам понял, что перед ним находятся не его люди.

«По мне начался автоматный огонь. Я думал, что это двое, которые отстали. Начал им кричать, а по голосу понял, что это не они. За одним из кустов на меня уже смотрело три автомата», – сообщил пленный, слова которого приводит ТАСС.

После этого Рубан выполнил требования российских военнослужащих и сдался в плен.

Ранее Life.ru писал, что российские военные взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы под Белицким в ДНР. По данным разведки, бойцы пытались использовать российскую форму для скрытного продвижения. После задержания военнослужащие передали информацию о составе и задачах своей группы.