«Человек-паук: Новый день» за неделю стал самым кассовым фильмом 2026 года

Фильм «Человек-паук: Новый день», созданный студиями Sony и Marvel, возглавил мировой прокат и стал самым кассовым релизом 2026 года. По данным Variety, всего за первую неделю картина заработала более 1,1 млрд долларов.

На американском рынке лента принесла создателям 449 млн долларов, а международный прокат добавил ещё 706,3 млн. Благодаря этому супергеройский фильм превзошёл результат «Истории игрушек 5», которая ранее лидировала по мировым сборам с кассой чуть более 1 млрд долларов.

Издание также отмечает, что картина установила сразу несколько кассовых достижений. Так, во вторник фильм собрал в кинотеатрах США 42 млн долларов, а днём ранее — 47 млн. Кроме того, отметку в 400 млн долларов в американском прокате лента преодолела всего за четыре дня, а миллиард долларов — за шесть.

Предыдущий фильм серии — «Человек-паук. Нет пути домой» (2021) — собрал в мировом прокате более 1,9 миллиарда долларов, став первой постпандемийной картиной, преодолевшей планку в миллиард. Новая лента подтверждает: зрители по-прежнему любят вселенную Marvel и её супергероя.