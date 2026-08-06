В России изменится оформление билетов на транспорт с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится оформление билетов на общественный транспорт. Документы для поездок на городском наземном транспорте получат единые требования и должны будут содержать больше информации для пассажиров.

Член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева объяснила, что изменения связаны не с внешним видом билетов, а с необходимостью сделать их юридически понятнее.

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про «красивый дизайн», а про юридическую ясность и защиту прав пассажира», — заявила Доросева.

По новым правилам в билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт должны будут указывать реквизиты самого документа, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок по заказу. По словам специалиста, такой подход позволит пассажиру лучше понимать условия поездки: кто оказывает услугу, куда направляется человек, что входит в стоимость и какие правила действуют для багажа.

Доросева отметила, что новые требования помогут сократить количество «серых» билетов и упростят защиту прав пассажиров при возникновении спорных ситуаций.

«Для нас принципиально, чтобы изменения работали в пользу пассажира: понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов – это прямое повышение качества транспортной услуги», – резюмировала представитель Общественного совета при Минтрансе в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн нового знака для парковочных мест многодетных семей. Специальные обозначения могут появиться возле школ, поликлиник, детских садов и других объектов, куда часто приезжают родители с детьми. В ведомстве считают, что новый знак поможет сделать городскую среду удобнее для семей.