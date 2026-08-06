Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности воевать с Россией
Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности участвовать в боевых действиях в случае конфликта между Россией и Латвией.
В своём Telegram-канале сенатор с иронией отреагировал на слова артистки о том, что она якобы готова взять в руки оружие для защиты своей страны.
«Латвия спасена», — написал Пушков.
Ранее певица в интервью заявила, что в случае возможного «нападения» России на Латвию готова защищать страну с оружием в руках. Отвечая на вопрос о своих действиях в такой ситуации, она сказала, что взяла бы автомат.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.