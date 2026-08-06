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6 августа, 02:43

Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности воевать с Россией

Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности участвовать в боевых действиях в случае конфликта между Россией и Латвией.

В своём Telegram-канале сенатор с иронией отреагировал на слова артистки о том, что она якобы готова взять в руки оружие для защиты своей страны.

«Латвия спасена», — написал Пушков.

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Ранее певица в интервью заявила, что в случае возможного «нападения» России на Латвию готова защищать страну с оружием в руках. Отвечая на вопрос о своих действиях в такой ситуации, она сказала, что взяла бы автомат.

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Артём Гапоненко
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