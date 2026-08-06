ПВО уничтожила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Силы ПВО Минобороны сбили ещё три беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

«Системой ПВО Минобороны сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин.

Мэр не уточнил, где именно были уничтожены воздушные цели и есть ли повреждения на земле. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Ранее Life.ru писал, что ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку четырёх беспилотников на Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что дроны были сбиты в районе Гагаринского района и Фиолента. После этого жителей призвали не выходить на открытые пространства во время работы систем защиты.