В МИД РФ пообещали ответ Австрии на высылку дипломатов

Отношения России и Австрии фактически достигли самой низкой точки, а решение Вены выслать российских дипломатов не останется без ответа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, двусторонние связи между странами сейчас практически заморожены, поэтому дальнейшее ухудшение ситуации уже ограничено. При этом Москва готовит реакцию на действия австрийской стороны.

«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике ещё ухудшить довольно сложно», – заявил Любинский.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что на недружественные шаги других стран Россия отвечает выверенно и адресно. По его словам, ответные меры могут быть не обязательно симметричными и публичными, но должны иметь чувствительные последствия для оппонентов.

«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», – подчеркнул дипломат.

Любинский также раскритиковал курс австрийского правительства, заявив, что антироссийская политика Вены всё сильнее влияет на внутреннюю ситуацию в стране. По его мнению, такой подход не получает широкой поддержки среди жителей Австрии и местного бизнеса.

В мае австрийский МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольства России в Вене и постоянного представительства РФ при ОБСЕ. После этого российская сторона заявила о подготовке ответных шагов.

Ранее Life.ru писал, что МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России. По информации шведской стороны, поводом для встречи стала ситуация вокруг Украины.