МИД Таиланда направил Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян

Директор департамента по европейским делам МИД Таиланда Сомруди Пупхонанак передала послу России в стране Евгению Томихину письмо с соболезнованиями для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в связи с гибелью двух российских граждан в провинции Чонбури. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В обращении заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоо выразил глубокие соболезнования из-за смерти россиян. Документ был вручен в ходе встречи представителей внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, в Паттайе задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве брата и сестры Назимовых из Тюмени. 22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля после поездки на мотоцикле. Следствие установило, что их убили во время ограбления: Романа застрелили, Диану забили до смерти. Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу назвал случившееся шоком для страны. Инцидент нанёс серьёзный ущерб репутации Таиланда как безопасного туристического направления.