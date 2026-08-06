В Ярославской области отражена самая массовая атака БПЛА — уничтожены 88 дронов

Силы ПВО и РЭБ отразили рекордную по численности атаку беспилотников на Ярославскую область в четверг, 6 августа. Все 88 вражеских дронов были ликвидированы. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Однако есть материальный ущерб: полностью сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты стёкла, повреждены личные автомобили жителей. Губернатор пообещал, что компенсацию получат все пострадавшие.

«Московский проспект пока остаётся перекрытым. Там ведётся ликвидация обломков БПЛА. Фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Важно, при их обнаружении не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами», — заявил Евраев.

На месте продолжают работу подразделения Минобороны, сотрудники регионального Министерства безопасности и силовых ведомств.

Ночью 6 августа над Ростовской областью также сбили больше двадцати украинских беспилотников. Дроны уничтожили в шести районах — Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Верхнедонском, Каменском и Тарасовском.