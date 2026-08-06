Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский подчеркнул, что руководство Германии проводит чрезмерно жёсткую антироссийскую политику. Такое заявление дипломат сделал в интервью РИА «Новости».

По словам Любинского, официальный Берлин продолжает придерживаться курса, который в Москве считают крайне враждебным. Он также выразил мнение, что нынешние немецкие власти не сделали должных выводов из исторического опыта.

«Нынешнее политическое руководство в Берлине зашло слишком далеко в своём антироссийском угаре. История немцев, как получается, ничему не учит», — сказал дипломат.

Любинский не стал подробно останавливаться на конкретных решениях германских властей, однако подчеркнул, что российская сторона негативно оценивает нынешний политический курс Берлина в отношениях с Москвой.

В 2026 году Украина вышла на первое место среди всех получателей немецкого оружия. Об этом в июле сообщило Министерство экономики ФРГ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия де-факто превратилась в основного спонсора боевых действий на Украине.