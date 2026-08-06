Самая дорогая уступка в Персидском заливе: Иран получил контроль над судоходством

Иран заключил с Оманом сделку о регулировании судоходства в Ормузском проливе, получив рычаги влияния на входящие в Персидский залив корабли. Детали соглашения раскрыли Reuters высокопоставленный источник в Тегеране и два региональных чиновника.

До февраля пролив оставался свободным для прохода любых судов без взимания платы. Теперь военная операция США и Израиля привела к сдвигу баланса в пользу Исламской Республики.

При этом собеседники агентства предостерегают: в договорённостях с Маскатом сохраняются неурегулированные вопросы. Они опровергли заявления президента Дональда Трампа о скором завершении процесса, хотя один из чиновников подтвердил, что принципиальная уступка в виде той или иной формы контроля над водным путём Тегерану уже сделана.

Страны Залива настаивают на собственном надзоре за досмотром и добровольности сборов. Сторонам ещё предстоит согласовать саму трактовку «контроля».

Остаётся открытым и финансовый вопрос. Иранский чиновник заявил, что республика добивается отчислений в 5–7% от стоимости грузов. Оман обсуждает планку около 3%, а Вашингтон требует полностью отменить любые поборы.

Параллельно Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута. По данным иранского МИД от 5 августа, стороны определили безопасный путь для коммерческих кораблей, а также технические, правовые и экологические нюансы.

Замглавы внешнеполитического ведомства Казем Гарибабади уточнил, что схема движения будет временной и просуществует от двух до четырех месяцев. Северный коридор у острова Ларк и южный маршрут через оманские воды закроют, а суда направят преимущественно по территориальным владениям Ирана и частично Омана.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что финальные договорённости предусматривают снятие американских санкций, блокады портов и нефтяных ограничений. По словам одного из информаторов издания, сначала Тегеран проведет свои танкеры до расчистки мин, и лишь затем проход откроют для остальных.

Ранее, в июне, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагал 60 дней на подготовку окончательного соглашения и восстановление свободного судоходства, однако впоследствии стороны возобновили обмен ударами, а исламская республика снова ограничила движение.