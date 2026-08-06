Суды вынесли 22 приговора за мошенничество через телеграм-бот «Дайвинчик»*

За полтора года российские суды признали виновными не менее 22 молодых людей, которых аферисты завербовали через сервис знакомств «Дайвинчик»* в Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее соответствующие судебные акты.

Участниками преступных схем стали 34 человека. География приговоров широка: от Москвы (9 осуждённых) и Подмосковья (7) до Пермского края и Татарстана, где зафиксировано по одному случаю.

Как установили суды, злоумышленники искали жертв в Telegram-сервисе. Предлагая «работу» под видом девушек, они переводили новичков на других кураторов, которые давали указания. Таким образом, обычные пользователи знакомств становились соучастниками телефонных мошенников.

В основном фигуранты выступали в роли курьеров: забирали наличные у потерпевших, обменивали их на криптовалюту и оставляли себе небольшой процент. При этом неустановленные подельники запугивали граждан, представляясь силовиками, и вынуждали отдавать деньги под вымышленными предлогами, например, из-за ложных обвинений в госизмене.

В материалах дел упоминаются кодовые слова для передачи средств: «Белочка», «Колодец», «Туман», «Ряженка», «Овощ», «Кольцо», «Герань», «Дракон», «Добро», «Ларик» и даже «Авианосец».

В ходе разбирательств 16 обвиняемых полностью признали вину, трое — частично, ещё трое отрицали свою причастность. Суд отклонил доводы последних о том, что они просто работали курьерами и не состояли в сговоре, указав на скрытный характер операций.

В одном из решений подчёркивается, что осуждённые осознавали незаконность действий, так как не оформляли документы и получали деньги тайно, используя пароли. Статья 159 УК РФ стала основанием для приговоров: восемь человек отправятся в колонию общего режима (от 9 месяцев до 5 лет), семеро получили условные сроки, а пятерым назначили исправительные работы.

Ранее ФСБ уже предупреждала, что украинские спецслужбы использовали «Дайвинчик»* для вербовки россиян в террористическую деятельность. Сейчас аудитория платформы превышает 13,8 миллиона пользователей, включая несовершеннолетних.

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