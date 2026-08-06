Путин: Товарооборот России и Киргизии вырос на 26%, впервые превысив $5 млрд

Россия и Киргизия смогли сформировать прочную основу для развития двустороннего экономического сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам VIII Киргизско-Российского экономического форума и XII Межрегиональной конференции.

По словам главы государства, достигнутые результаты стали возможны благодаря совместной работе органов власти, делового сообщества и регионов двух стран. Путин также отметил устойчивый рост взаимной торговли.

«Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что по итогам 2025 года товарооборот между странами вырос на 26% и впервые превысил 5 млрд долларов.

Кроме того, российский лидер поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за личное участие в развитии совместных проектов и внимание к укреплению партнёрских отношений.

Экономический форум проходит с 5 по 7 августа в посёлке Бостери на берегу озера Иссык-Куль, где собрались сотни участников и представители десятков компаний двух стран.

Ранее посол Киргизии Аликбек Джекенкулов заявил, что на фоне роста международной напряжённости Москве и Бишкеку необходимо укреплять диалог и сотрудничество. По его мнению, в условиях ослабления роли международного права интеграция и солидарность становятся ключевыми условиями безопасности и устойчивого развития.