Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 07:15

Вратарь Амир Мифтахов получит в «Шанхайских Драконах» ₽90 миллионов за два года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вратарь Амир Мифтахов подписал двухлетнее соглашение с «Шанхайскими Драконами». Зарплата 26-летнего голкипера составит 45 миллионов рублей за сезон или 90 миллионов за весь срок контракта.

По данным «Чемпионата», 5 августа «Ак Барс» обменял права на своего воспитанника китайскому клубу. Прошлый сезон Мифтахов провёл в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз» — «Чикаго Вулвз». В регулярном чемпионате АХО он сыграл 28 матчей и отразил 88,8% бросков. Всего за сезон вратарь одержал 14 побед в 32 играх.

Бывший рекордсмен КХЛ по «сухим» матчам Алексей Мурыгин умер на 40-м году жизни
Бывший рекордсмен КХЛ по «сухим» матчам Алексей Мурыгин умер на 40-м году жизни

Ранее клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Ильёй Сафоновым. В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний хоккеист провёл 68 матчей за «Ак Барс» и набрал 33 очка (16 голов и 17 передач).

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Хоккей
  • ХК Ак Барс
  • США
  • Китай
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar