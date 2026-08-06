Почти 40 тайников по всему городу: На Сахалине разворошили наркогнездо закладчиков

В Южно-Сахалинске полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

На Сахалине задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков. Видео © Telegram / Сахалинская полиция

По версии следствия, фигуранты действовали сообща и распространяли запрещённые вещества через сеть тайников. До задержания женщина успела оборудовать около десяти закладок, её сообщник — ещё 27. При личном досмотре у подозреваемой нашли шесть подготовленных свёртков, а во время обыска в квартире мужчины оперативники обнаружили ещё 99 доз с метилэфедроном (на сленге часто называется солью).

В полиции считают, что наркотики поступали на Сахалин извне, а связь с организаторами подозреваемые поддерживали через мессенджеры.

Против обоих возбуждены уголовные дела по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы. Мужчину заключили под стражу, женщине избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Новосибирске приговорил 25-летнего местного жителя к 10 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за контрабанду и хранение наркотиков. По данным транспортной прокуратуры, мужчина пытался ввезти из Таиланда конфеты с тетрагидроканнабинолом, однако запрещённое вещество обнаружили сотрудники таможни.