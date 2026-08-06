Режим ЧС объявлен в четырёх районах Ростовской области после шторма

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера для ликвидации последствий сильного шторма, обрушившегося на регион 25 июля. Об этом сообщили в областном правительстве.

Особый режим действует в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, а также в Азовском и Волгодонском районах. Решение принято для ускорения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим территориям.

Власти пояснили, что введение режима ЧС позволит использовать средства резервного фонда областного бюджета на устранение последствий непогоды, восстановление повреждённой инфраструктуры и проведение других необходимых мероприятий.

Шторм, прошедший в регионе в конце июля, нанёс ущерб ряду населённых пунктов. Сейчас профильные службы продолжают ликвидировать последствия стихии и оценивать объём причинённого ущерба.

Ранее Life.ru сообщал, что мощный шторм с ливнями и сильным ветром накрыл Пермский край, вызвав подтопления домов и улиц, перебои в работе транспорта и падение деревьев. По данным местных СМИ, одна женщина пострадала, а в наиболее затопленных районах жителям предложили временно эвакуироваться, пока спасатели ликвидируют последствия стихии.