Суд в Киеве назначил залог в 6 млн гривен экс-послу Украины в США Стефанишиной
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Киевский суд определил меру залога для бывшего посла Украины в Соединённых Штатах Ольги Стефанишиной. Ей предстоит внести 6 миллионов гривен для выхода на свободу, сообщил украинский Центр противодействия коррупции.
Фигурантку дела обвиняют в незаконном обогащении. Соответствующее решение, по данным организации, вынес судья Ногачевский.
Сумма обеспечительного платежа в пересчете составляет 134 тысячи долларов. Именно такое постановление и было оглашено в зале заседаний.
В публикации Центра противодействия коррупции уточняется деталь: «Залог 6 млн грн. Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения». Другие подробности слушаний пока не приводятся.
На данный момент информации о том, внесла ли бывшая руководительница дипмиссии требуемые средства, нет. О дальнейших процессуальных шагах стороны защиты также не сообщалось.
Бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной инкриминируют незаконное обогащение на 13,9 млн гривен (приобретение двух квартир и ремонт за наличные через третьих лиц) и недекларирование имущества (квартир и автомобиля Mercedes, которым она пользовалась с 2021 года), а также эпизод с возможным влиянием на выборы главы НАПК. Она отвергает все обвинения, заявляя о своей невиновности. 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд начал закрытое рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения — это произошло через два дня после того, как Владимир Зеленский уволил её с дипломатической должности.
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