Суд в Киеве назначил залог в 6 млн гривен экс-послу Украины в США Стефанишиной

Бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной инкриминируют незаконное обогащение на 13,9 млн гривен (приобретение двух квартир и ремонт за наличные через третьих лиц) и недекларирование имущества (квартир и автомобиля Mercedes, которым она пользовалась с 2021 года), а также эпизод с возможным влиянием на выборы главы НАПК. Она отвергает все обвинения, заявляя о своей невиновности. 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд начал закрытое рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения — это произошло через два дня после того, как Владимир Зеленский уволил её с дипломатической должности.