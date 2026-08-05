НАБУ предъявило новое обвинение экс-послу Украины в США Стефанишиной

Бывшему вице-премьеру Украины по вопросам европейской интеграции и экс-послу страны в США Ольге Стефанишиной предъявили новое обвинение. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По информации организации, обвинение выдвинули сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В настоящее время Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании Стефанишиной меры пресечения.

«Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения», — говорится в сообщении ЦПК.

При этом подробности нового эпизода дела пока не раскрываются. Ни представители следствия, ни антикоррупционные органы официально не сообщили, какие именно обвинения предъявлены бывшей украинской чиновнице.