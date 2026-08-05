НАБУ предъявило новое обвинение экс-послу Украины в США Стефанишиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreea Alexandru
Бывшему вице-премьеру Украины по вопросам европейской интеграции и экс-послу страны в США Ольге Стефанишиной предъявили новое обвинение. Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).
По информации организации, обвинение выдвинули сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В настоящее время Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании Стефанишиной меры пресечения.
«Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения», — говорится в сообщении ЦПК.
При этом подробности нового эпизода дела пока не раскрываются. Ни представители следствия, ни антикоррупционные органы официально не сообщили, какие именно обвинения предъявлены бывшей украинской чиновнице.
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с поста посла Украины в США, который она занимала с августа 2025 года. Её уход связывают с покупкой её родственниками элитной квартиры с Киеве. Позже появились и новости о заинтересованности НАБУ её персоной.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.