В России предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана

МВД, ФСБ и Генеральная прокуратура предложили предусмотреть механизм возврата оплаты услуг риелторов, если суд признает сделку с недвижимостью недействительной. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы к третьему пакету мер по борьбе с кибермошенничеством.

По данным издания, инициатива появилась на фоне роста числа преступлений, связанных с недвижимостью. В Генпрокуратуре считают, что после ужесточения банковских механизмов защиты мошенники всё чаще переключаются на схемы с продажей и переоформлением жилья.

При этом окончательное решение по инициативе пока не принято. В надзорном ведомстве ожидают позицию Росреестра, который должен представить соответствующий доклад. Сам Росреестр, как отмечается, выступает против нововведения.

Аналогичной точки зрения придерживается и Минцифры. В министерстве считают, что подобные случаи не относятся напрямую к сфере IT-преступлений. Третий пакет мер по противодействию мошенничеству пока находится на стадии обсуждения, поэтому его окончательная редакция ещё не сформирована.

Ранее эксперт по недвижимости посоветовала выбирать риелтора по открытой информации, отзывам, официальному договору и прозрачной схеме оплаты. По её словам, насторожить должны обещания гарантированного результата, отказ заключать договор, сокрытие личных данных и требование срочно перевести аванс.