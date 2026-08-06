Лидер Киргизии назвал Россию союзником и стратегическим партнёром

Республика Кыргызстан рассматривает Россию прежде всего как своего стратегического партнёра и союзника. Об этом киргизский президент Садыр Жапаров заявил в обращении к участникам VIII Киргизско-российского экономического форума.

По словам Жапарова, отношения двух стран строятся на прочной исторической основе, а также опираются на духовную и культурную общность, взаимное доверие и уважение.

«Кыргызстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнёра и союзника», — подчеркнул президент.

Он добавил, что именно эти принципы остаются фундаментом дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

VIII Киргизско-российский экономический форум проходит в городе Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль. В мероприятии участвуют представители десятков компаний двух государств. Ранее глава Российско-киргизского фонда развития Артём Новиков сообщил, что нынешний форум, как ожидается, превзойдёт прошлогодний по числу подписанных соглашений и общей стоимости заключённых контрактов.

Ранее российский лидер Владимир Путин направил на мероприятие своё приветственное письмо. Там он отметил, что товарооборот между Россией и Киргизией в 2025 году вырос на 26% и впервые превысил 5 млрд долларов. По его словам, страны создали прочную основу для развития экономического сотрудничества.