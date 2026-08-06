Капуцины выбирают потёртые камни, потому что знают: ими уже кололи орехи

Дикие капуцины при выборе камней для раскалывания орехов ориентируются не только на их прочность, но и на следы предыдущего использования. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие поведение обезьян в серии экспериментов. Об этом сообщает журнал Proceedings of the Royal Society B.

Во время испытаний животным предлагали камни с разными физическими свойствами. Пока все предметы выглядели одинаково новыми, капуцины чаще использовали более прочные экземпляры в качестве молотков, а мягкие — как наковальни, демонстрируя рациональный подход.

Однако ситуация менялась, когда среди инструментов появлялся потёртый камень с заметными следами прежних ударов. В этом случае обезьяны начинали отдавать предпочтение именно ему, даже если по своим характеристикам он уступал другим вариантам. Так, обезьяна читает историю инструмента по царапинам и выбирает камень с хорошими «отзывами».

Авторы исследования отмечают, что животным не требовалось наблюдать, как этим камнем пользовался другой капуцин. Достаточно было видимых отметин, чтобы сделать вывод о его пригодности. По мнению учёных, это свидетельствует о способности обезьян использовать материальные следы чужой деятельности как источник полезной информации.

Ранее учёные из Даремского университета выяснили, что шимпанзе и бонобо перед совместным кормлением обнимаются, целуются и прикасаются друг к другу, чтобы снизить риск конфликтов из-за еды. Исследование показало, что такие аффилиативные контакты повышают уровень доверия, позволяют животным дольше оставаться у пищи и могут отражать древний эволюционный механизм, лежащий в основе человеческой эмпатии и сотрудничества.