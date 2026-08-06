В Польше возмутились идеей Рады переименовать Пшемысль и Хелм

Группа депутатов Верховной рады предложила использовать украинские варианты названий польских городов. Инициатива вызвала возмущение в Польше, сообщает газета Fakt.

Одним из авторов предложения стал депутат Игорь Гузь. Он заявил, что поляки используют собственные названия городов, которые сейчас находятся на территории Украины, поэтому Киев вправе поступать аналогичным образом с польскими населёнными пунктами.

В качестве примеров в публикации упоминаются приграничные города Пшемысль и Хелм. Речь идёт не об изменении их официальных названий в Польше, а о закреплении украинских вариантов в украинском языке и документах.

Как отмечает портал Wiadomości, инициативу Гузя поддержали ещё 17 депутатов Верховной рады. Подробностей о том, в каком виде предложение может быть оформлено и когда его рассмотрят, не приводится.

Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усендек назвал доводы авторов инициативы абсурдными и опасными. По его мнению, подобные заявления напоминают «империалистическую риторику», основанную на псевдоисторических представлениях.

Предложение прозвучало на фоне очередного обострения отношений Варшавы и Киева из-за исторических и территориальных вопросов. Ранее Life.ru рассказывал, что Польша потребовала от Украины правды и извинений за Волынскую резню, назвав это условием для нормализации отношений между странами.