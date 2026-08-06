«Партия пенсионеров» поддержала закон о мониторинге цен на продукты

«Партия пенсионеров» полностью поддержала закон о мониторинге цен на продукты, который подписал президент Владимир Путин. Об этом заявил председатель политсилы Эрик Праздников.

По его словам, этот механизм поможет властям быстро замечать резкий рост цен в регионах и выявлять его причины. Только на основе реальных данных можно принимать правильные решения, чтобы разбираться с проблемами и улучшать жизнь людей.

Праздников напомнил, что прототипом нового закона стал партийный проект «Индекс нормальной жизни». В нём жители страны отправляют через чат-бот фото ценников на продукты, лекарства, квитанции ЖКХ и чеки.

«За 6 месяцев реализации проекта в цифровой базе накоплено более 250 тыс. уникальных данных. Это не абстрактная статистика, а оценка того, сколько на самом деле стоит повседневная жизнь российских семей», — подчеркнул он.

Также Праздников подчеркнул, что важно не просто собирать информацию, но и реагировать на неё. Партия предлагает создать общественный совет по контролю за ценами и направить президенту соответствующее предложение.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал закон, который даёт правительству право следить за ценами на продукты на всех этапах — от производителя до магазина. Теперь кабмин определит, какие ведомства смогут запрашивать у налоговой службы данные о компаниях и предпринимателях, которые торгуют продуктами или оказывают связанные с этим услуги. Под контроль попадут товары, которые Росстат использует для подсчёта инфляции.