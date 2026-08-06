Старая Ладога открыла археологам тайны истории Древней Руси

Археологи обнаружили в урочище Плакун в Старой Ладоге артефакты IX века. Здесь сохранились курганы с погребениями VIII–X веков, в том числе камерное захоронение, датируемое примерно 900 годом. Среди находок оказались топор, заклёпки и христианский крест, которые уже направили на лабораторные исследования.

В Старой Ладоге изучают историю Древней Руси. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Во время работ исследователи также нашли бутылку с запиской, оставленной участниками экспедиции 1968 года. В послании археологи перечислили проведённые ими раскопки и указали свои фамилии. Исследования продолжаются и у Староладожской крепости, где специалисты расчищают стену XII века. Находки и особенности кладки должны помочь установить, как укрепление перестраивалось и использовалось в последующие столетия.

Масштабные раскопки ведутся рядом с Никольским монастырём. Обнаружение там построек и предметов эпохи формирования Древнерусского государства может расширить известные границы древней Ладоги и уточнить историю зарождения русской государственности, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Тем временем российские археологи помогают специалистам из Намибии оцифровать и сохранить памятники Африки. Обучение проходит в рамках совместного проекта Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа.