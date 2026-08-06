Новорождённых тараканов знакомят с семьёй за трапезой в общем туалете

Детёныши немецких тараканов появляются на свет без кишечного микробиома. Чтобы заселить организм нужными бактериями, они поедают фекалии из общей кучи своей колонии и так учаться отличать своих от чужих, выяснили учёные Университета штата Северная Каролина. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Science.

Вместе с питательными веществами молодые особи запоминают особый запах этих отложений. В результате они начинают безошибочно отличать членов собственной группы от чужаков. Без такого раннего опыта реакция на запахи остаётся куда менее избирательной.

Исследователи провели эксперимент: нимфам без доступа к общим фекалиям было всё равно, какой запах предпочесть. А вот их собратья, прошедшие через естественный процесс, уверенно выбирали аромат именно родной колонии.

Более того, тараканы продемонстрировали способность к ассоциативному обучению. Когда определённый фекальный запах сопровождался глюкозой, насекомые впоследствии предпочитали группироваться именно с этим ароматом.

Специалисты предполагают, что такое поведение помогает новорождённым находить дорогу к родному скоплению и получать микрофлору, адаптированную к местным условиям. Социальное обучение у этих насекомых устроено сложнее, чем считалось прежде.

А ещё учёные выяснили, что универсального «магнита» для всех комаров не существует: каждый вид выбирает человека по индивидуальному сочетанию кожных запахов, летучих веществ и бактерий. В эксперименте с участием 119 добровольцев и трёх видов комаров — Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus — оказалось, что один и тот же человек мог быть крайне привлекателен для одного вида и почти не интересовать другой. Ни одного участника, одинаково притягательного для всех трёх видов, исследователи не обнаружили.