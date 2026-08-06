Бронежилеты, пуговицы, чулки: Дмитрий Колдун раскрыл, кем бы работал без сцены

Популярный российский певец Дмитрий Колдун мог связать жизнь не со сценой, а с химической промышленностью. Он рассказал, что по образованию является специалистом по полимерным материалам и до начала музыкальной карьеры не был уверен, что добьётся успеха в шоу-бизнесе.

Дмитрий Колдун рассказал, кем бы стал без сцены. Видео © Пятый канал

«У меня диплом химика, я занимался бы изготовлением, ну сейчас, наверное, бронежилетов, потому что специальность у меня именно полимер», — цитирует артиста Пятый канал.

По словам Колдуна, его специальность позволяет работать над созданием самых разных изделий: от бытовых товаров и упаковки до продукции специального назначения. Музыкант отметил, что мог бы заниматься производством пуговиц, чулочно-носочных изделий и пластиковой тары, если бы не вышел на сцену.

Ранее Дмитрий Колдун признался, что был бы не против вступить в фиктивный роман ради пиара. Однако артист отметил, что он не может себе такого представить, так как уже длительное время встречается с девушкой не из сферы шоу-бизнеса.