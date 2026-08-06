Плоские черви оказались владельцами древнего механизма «подрыва» чужеродных клеток

Учёные из Стэнфордского университета обнаружили у плоских червей новый тип иммунных клеток — они назвали их ruptoblasts. Эти клетки реагируют на гормон activin, который выделяется при попадании чужеродных тканей или бактерий. В течение нескольких минут они наполняются токсичными веществами и взрываются, уничтожая всё вокруг — микробов, соседние клетки и самих себя. Исследование опубликовали в журнале ScienceDaily⁠.

Процесс получил название ruptosis («руптоз»). В отличие от других видов клеточной гибели, которые могут длиться часами, здесь всё происходит за секунды. При этом взрыв действует локально — не распространяется дальше и не оставляет токсичных следов. Исследователи проверили действие ruptoblasts на бактерии E. coli, клетки человека и мыши — они уничтожали все три типа целей.

Соавтор исследования Бо Ван назвал это «клеточной бомбой» и признался, что такого не ожидал.

«Мы никак не ожидали, что клетка может просто взорваться, как бомба, и убить окружающие её клетки», — сказал он.

Однако для человека такой механизм был бы слишком опасным — взрыв повредил бы слишком много тканей. У плоских червей, в отличие от млекопитающих, есть огромный запас стволовых клеток, которые быстро восстанавливают повреждения. Именно поэтому, вероятно, этот способ защиты сохранился именно у них, а у позвоночных исчез.

Исследователи полагают, что ruptoblasts — это древний эволюционный механизм, который может дать подсказки для разработки новых методов лечения инфекций и рака, особенно там, где нужна быстрая и точная «хирургия» на клеточном уровне.

Ранее учёные пересмотрели анатомию змей и выяснили, что у них есть шея — пусть и очень короткая. Раньше считалось, что тело змеи делится только на голову и туловище. Биологи изучили форму каждого позвонка у трёх видов ядовитых змей — восточной коричневой змеи, медноголовой и тигровой. Оказалось, что позвоночник змеи состоит не из четырёх отделов, как думали раньше, а из пяти. Шея занимает всего около 5% длины тела — это примерно 7–12 позвонков.