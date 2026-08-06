Плоские черви оказались владельцами древнего механизма «подрыва» чужеродных клеток
SD: У плоских червей нашли иммунные клетки, которые взрываются как бомбы
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Учёные из Стэнфордского университета обнаружили у плоских червей новый тип иммунных клеток — они назвали их ruptoblasts. Эти клетки реагируют на гормон activin, который выделяется при попадании чужеродных тканей или бактерий. В течение нескольких минут они наполняются токсичными веществами и взрываются, уничтожая всё вокруг — микробов, соседние клетки и самих себя. Исследование опубликовали в журнале ScienceDaily.
Процесс получил название ruptosis («руптоз»). В отличие от других видов клеточной гибели, которые могут длиться часами, здесь всё происходит за секунды. При этом взрыв действует локально — не распространяется дальше и не оставляет токсичных следов. Исследователи проверили действие ruptoblasts на бактерии E. coli, клетки человека и мыши — они уничтожали все три типа целей.
Соавтор исследования Бо Ван назвал это «клеточной бомбой» и признался, что такого не ожидал.
«Мы никак не ожидали, что клетка может просто взорваться, как бомба, и убить окружающие её клетки», — сказал он.
Однако для человека такой механизм был бы слишком опасным — взрыв повредил бы слишком много тканей. У плоских червей, в отличие от млекопитающих, есть огромный запас стволовых клеток, которые быстро восстанавливают повреждения. Именно поэтому, вероятно, этот способ защиты сохранился именно у них, а у позвоночных исчез.
Исследователи полагают, что ruptoblasts — это древний эволюционный механизм, который может дать подсказки для разработки новых методов лечения инфекций и рака, особенно там, где нужна быстрая и точная «хирургия» на клеточном уровне.
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