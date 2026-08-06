Жвачка с белком уничтожила до 93% вируса папилломы человека в образцах слюны

Экспериментальная жевательная резинка с растительным белком значительно снизила содержание вируса папилломы человека (ВПЧ) в образцах слюны. Об этом сообщили исследователи, изучавшие эффективность новой разработки в лабораторных условиях. Результаты приводит Scientific Reports.

В основу жвачки включили белок растительного происхождения, способный связывать частицы вируса. Испытания проводились не на людях, а на образцах слюны, полученных от пациентов с опухолями головы и шеи, ассоциированными с ВПЧ. Лекарство предлагают не глотать, а жевать, чтобы обезвредить вирус прямо во рту до попадания в организм другого человека.

По итогам экспериментов количество вирусных частиц уменьшалось до 93%. Учёные также протестировали другую версию жевательной резинки, которая оказалась эффективной против двух видов бактерий, связанных с воспалительными заболеваниями и некоторыми опухолями полости рта.

При этом, как отмечают авторы работы, полезная микрофлора практически не пострадала. Исследователи подчёркивают, что полученные результаты пока относятся к лабораторному этапу, поэтому для подтверждения эффективности и безопасности новой технологии потребуются дальнейшие исследования с участием людей.

Ранее учёные выяснили, что каждый вид комаров предпочитает пить кровь разных людей, руководствуясь сочетанием запахов кожи, летучих веществ и другими аспектами. Узнав об этом, специалисты захотели создать новые репелленты, которые будут изменять запах кожи или воздействовать на её микрофлору, снижая привлекательность человека для конкретных видов «кровопийц».