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6 августа, 09:01

Жвачка с белком уничтожила до 93% вируса папилломы человека в образцах слюны

SR: Экспериментальная жвачка снизила количество ВПЧ в слюне до 93%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / enchanted_fairy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / enchanted_fairy

Экспериментальная жевательная резинка с растительным белком значительно снизила содержание вируса папилломы человека (ВПЧ) в образцах слюны. Об этом сообщили исследователи, изучавшие эффективность новой разработки в лабораторных условиях. Результаты приводит Scientific Reports.

В основу жвачки включили белок растительного происхождения, способный связывать частицы вируса. Испытания проводились не на людях, а на образцах слюны, полученных от пациентов с опухолями головы и шеи, ассоциированными с ВПЧ. Лекарство предлагают не глотать, а жевать, чтобы обезвредить вирус прямо во рту до попадания в организм другого человека.

По итогам экспериментов количество вирусных частиц уменьшалось до 93%. Учёные также протестировали другую версию жевательной резинки, которая оказалась эффективной против двух видов бактерий, связанных с воспалительными заболеваниями и некоторыми опухолями полости рта.

При этом, как отмечают авторы работы, полезная микрофлора практически не пострадала. Исследователи подчёркивают, что полученные результаты пока относятся к лабораторному этапу, поэтому для подтверждения эффективности и безопасности новой технологии потребуются дальнейшие исследования с участием людей.

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Владимир Озеров
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