СК возбудил дело после гибели 3-летнего мальчика и его мамы в Раменском

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёхлетнего ребёнка и его матери в Раменском. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз. Подмосковный СК в очередной раз призвал родителей не оставлять малолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами и напомнил, что только постоянная бдительность способна уберечь жизнь ребёнка. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. СК уточняет, что квартира находилась на седьмом этаже, а не на девятом, как сообщалось ранее.

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Ребёнок играл на подоконнике, оступился, мать бросилась его ловить и сорвалась следом. Всё это случилось на глазах у остальных троих детей. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. 39-летняя горожанка работала помощницей кассира и подрабатывала видеомонтажом.