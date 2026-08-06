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6 августа, 08:57

СК возбудил дело после гибели 3-летнего мальчика и его мамы в Раменском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело возбуждено по факту гибели трёхлетнего ребёнка и его матери в Раменском. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз. Подмосковный СК в очередной раз призвал родителей не оставлять малолетних без присмотра в помещениях с открытыми окнами и напомнил, что только постоянная бдительность способна уберечь жизнь ребёнка. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. СК уточняет, что квартира находилась на седьмом этаже, а не на девятом, как сообщалось ранее.

На Камчатке двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа
На Камчатке двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. Ребёнок играл на подоконнике, оступился, мать бросилась его ловить и сорвалась следом. Всё это случилось на глазах у остальных троих детей. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшую доставили в больницу, но спасти не смогли. 39-летняя горожанка работала помощницей кассира и подрабатывала видеомонтажом.

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Юрий Лысенко
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