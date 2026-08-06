Бывшая глава МИД Австрии, руководитель петербургского центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль рассказала, что назвала своих домашних питомцев в честь политиков. У её кошки кличка Обама, а у собаки — Черчилль.

«Одна из кошек — Обама. Почему? Потому что чёрная кошка. Обама был американским президентом. Собаку зовут Уинстон Черчилль… Все мои животные имеют исторические имена», — сказала Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

Она также поблагодарила российские власти за то, что в 2023 году ей разрешили перевезти питомцев из Сирии в Россию.

Ранее Карин Кнайсль публично поблагодарила Владимира Путина за то, что он позволил ей жить и работать в России. Политики знают друг друга давно — президент РФ даже был на свадьбе австрийского дипломата в 2018 году. С ноября 2023 года Кнайсль стала послом российского образования и науки, также руководит центром G.O.R.K.I. при СПбГУ, где занимается анализом современных геополитических проблем.