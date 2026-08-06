«Удивления быть не должно»: В ГД отреагировали на попытки ВСУ ударить ракетами по Удмуртии

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал попытки ракетных ударов по Удмуртии. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что удивляться таким атакам не стоит — Киев и западные страны давно анонсировали планы наносить удары вглубь России, а ракеты собираются на территории враждебных государств.

По мнению депутата, речь идёт о ракетах «Нептун» или «Фламинго», скорее всего последних. Противник пытается прорваться туда, где расположены объекты оборонно-промышленного комплекса. Колесник напомнил, что Владимир Зеленский ещё в июле заявлял о намерении в августе наносить ракетные атаки вглубь России, и западные страны это одобряют.

Депутат признал, что сам факт пролёта ракет на такую глубину неприятен, и это необходимо пресекать. ПВО, по его словам, отрабатывает хорошо, но проблема глубже: ракеты собираются из украинских запчастей на территории западных стран, что позволяет создавать сложные схемы, при которых атаки формально не считаются прямым участием Запада.

«Какую-то сложную схему они там придумали для себя. Но сути это не меняет», — заключил парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что утром 2 августа в Удмуртии была зафиксирована атака беспилотников, из-за которой погибли три человека. На месте инцидента работали оперативные службы и экстренные бригады.