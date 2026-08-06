Разработчик дронов «Упырь» не успел сесть в машину, которая взорвалась на Урале

Водитель Mercedes, при подрыве которого пострадал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, был в салоне один. Об этом рассказали РИА «Новости» в оперативных службах.

Руководитель предприятия, выпускающего БПЛА «Упырь», не успел занять место в автомобиле. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное, угроза жизни миновала.

ЧП случилось вечером 4 августа в поселке Большой Исток Сысертского округа Свердловской области. Шофер скончался на месте происшествия, а Ткачука экстренно госпитализировали в реанимационное отделение.

В экстренных ведомствах уточнили, что гендиректор завода получил травмы, не зайдя внутрь транспортного средства. Медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Квалификация преступления — покушение на убийство, совершённое общеопасным способом. Подробности расследования пока не разглашаются.

ООО «Уралдронзавод», основанное в сентябре 2023 года в Свердловской области разработчиками FPV-дрона «Упырь», является резидентом российского ОПК. Пройдя стремительный путь от волонтёрского объединения до серийного производства, компания выстроила полный цикл выпуска беспилотных летательных аппаратов. Техника завода активно используется в зоне специальной военной операции для уничтожения бронированных целей и полевых фортификаций. Флагманские изделия — ударные дроны «Упырь» и его модернизированная тяжелая версия «Упырь-18»; кроме того, инженеры предприятия ведут перспективную разработку тяжёлого штурмового дрона «Бердыш». Финансовые показатели демонстрируют значительный рост: по итогам 2024 года выручка достигла 6,16 млрд рублей. В конце того же года организация была внесена в санкционные списки Евросоюза.