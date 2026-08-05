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5 августа, 14:29

После взрыва выяснилось, что глава «Уралдронзавода» числится в базе «Миротворца»

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук, пострадавший при взрыве автомобиля в Свердловской области, находится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Сведения о нём появились на ресурсе в январе 2025 года.

Создатели сайта обвиняют Ткачука в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в публичной поддержке России. Эти формулировки являются утверждениями авторов ресурса и ничем не подтверждены.

«Уралдронзавод», которым руководит Ткачук, производит FPV-дроны «Упырь». После взрыва машины предпринимателя доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, а его охранник погиб.

При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник
При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершённом общеопасным способом. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва.

Сайт «Миротворец» публикует персональные данные людей, которых его создатели считают угрожающими национальной безопасности Украины. В его базу в разные годы попадали российские журналисты, артисты, политики и общественные деятели.

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук находится в тяжёлом состоянии после взрыва
Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук находится в тяжёлом состоянии после взрыва

Ранее Life.ru рассказывал о покушении на разработчика FPV-дронов «Овод» Андрея Черезова, чьи данные также были опубликованы на «Миротворце»*. Неизвестный трижды выстрелил в конструктора в подъезде дома в Туле, после чего пострадавшего госпитализировали.

* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории России.

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Марина Фещенко
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