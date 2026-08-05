Возбуждено дело об убийстве после взрыва машины главы «Уралдронзавода» Ткачука
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Уголовное дело об убийстве общеопасным способом возбуждено после подрыва автомобиля гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Дело квалифицировано по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное общеопасным способом».
Напомним, машина Владимира Ткачука взорвалась сегодня. Он выжил, но был доставлен в реанимационную палату, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
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