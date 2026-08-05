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Регион
5 августа, 15:27

Возбуждено дело об убийстве после взрыва машины главы «Уралдронзавода» Ткачука

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело об убийстве общеопасным способом возбуждено после подрыва автомобиля гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Дело квалифицировано по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное общеопасным способом».

При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник
При взрыве автомобиля главы «Уралдронзавода» Ткачука погиб его охранник

Напомним, машина Владимира Ткачука взорвалась сегодня. Он выжил, но был доставлен в реанимационную палату, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

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Юрий Лысенко
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