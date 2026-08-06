Названы болезни, которые могут помешать получить водительские права

Получение водительского удостоверения невозможно без медицинского освидетельствования. Однако далеко не каждое хроническое заболевание автоматически становится препятствием для управления автомобилем. Как объяснил RT терапевт Шота Каландия, решение зависит не от самого диагноза, а от того, насколько заболевание контролируется и представляет ли оно опасность для водителя и окружающих.

В первую очередь серьёзные ограничения касаются заболеваний, которые могут привести к внезапной потере сознания, резкому ухудшению самочувствия или нарушению способности оценивать дорожную ситуацию. Например, при эпилепсии вопрос допуска может решаться индивидуально, если приступов не было в течение установленного законодательством срока. А тяжёлые нарушения зрения даже с очками или линзами могут сделать управление невозможным.

Сердечно-сосудистые заболевания — гипертония, ишемия или аритмия — сами по себе не означают автоматического отказа. Но если они сопровождаются обмороками или тяжёлыми нарушениями ритма, управление может быть временно запрещено до стабилизации состояния. Большинство пациентов с сахарным диабетом успешно водят машину, но при тяжёлых гипогликемиях с потерей сознания вопрос также рассматривается индивидуально.

Особое внимание уделяют психическим расстройствам с нарушениями мышления и поведения, а также последствиям инсульта и черепно-мозговых травм, если они влияют на координацию или когнитивные функции. Кроме того, права не выдадут людям с алкогольной или наркотической зависимостью до подтверждения стойкой ремиссии, предупредил врач.

А ранее МВД РФ предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права. Одним из главных изменений станет закрепление основания для прекращения экзамена в случае использования кандидатом средств связи, фото- и видеотехники, электронных устройств или справочных материалов.