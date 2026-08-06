Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удар по подземному пункту размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

Цель поразили авиабомбами ФАБ-500. Вместе с базой уничтожен и склад боеприпасов, находившийся поблизости. Разведку объекта вёл расчёт разведывательно-ударных беспилотников, занимавший передовые позиции на берегу Днепра. Именно наблюдение позволило установить принадлежность цели.

В результате удара противник потерял более взвода живой силы и, предположительно, нескольких иностранных специалистов. Также ликвидировано около двух тонн боеприпасов, техника радиоэлектронной борьбы, средства разведки и аппаратура для запуска дронов.

Северск подчеркнул, что это не первое крупное формирование «Птиц Мадьяра», выявленное и разгромленное российскими силами в городе. Потерь среди мирного населения нет.

Подразделение создано в 2022 году Робертом Бровди с позывным Мадьяр. В России он заочно приговорён к пожизненному сроку за теракт в Курской области, унёсший жизнь военкора Анны Прокофьевой, а также к 18 годам строгого режима за пособничество террористической деятельности. С лета 2025 года Бровди командует Силами беспилотных систем ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди до сих пор не ликвидирован, потому что постоянно находится за границей. По его словам, украинский военачальник пьёт кофе в Вене, и достать его там непросто из-за осторожности, с которой российские спецслужбы действуют на территории европейских государств.