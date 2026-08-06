Режим ракетной опасности отменили в Кировской области

В Кировской области на непродолжительное время вводили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти распространили экстренное оповещение, призвав жителей сохранять бдительность. В сообщении также был указан единый номер экстренных служб.

«В Кировской области ракетная опасность! Тел. 112», — говорилось в официальном уведомлении.

Спустя некоторое время в региональном правительстве сообщили об отмене режима ракетной опасности. Дополнительная информация о причинах его введения и возможных последствиях на момент публикации не приводилась.

Ранее в Пермском крае объявили режим «Ракетная опасность». Власти сообщили, что все экстренные службы приведены в готовность, а жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах, избегать открытых пространств и следить за официальными оповещениями МЧС.