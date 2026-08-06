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Регион
6 августа, 09:31

Режим ракетной опасности отменили в Кировской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Кировской области на непродолжительное время вводили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти распространили экстренное оповещение, призвав жителей сохранять бдительность. В сообщении также был указан единый номер экстренных служб.

«В Кировской области ракетная опасность! Тел. 112», — говорилось в официальном уведомлении.

Спустя некоторое время в региональном правительстве сообщили об отмене режима ракетной опасности. Дополнительная информация о причинах его введения и возможных последствиях на момент публикации не приводилась.

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Ранее в Пермском крае объявили режим «Ракетная опасность». Власти сообщили, что все экстренные службы приведены в готовность, а жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах, избегать открытых пространств и следить за официальными оповещениями МЧС.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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