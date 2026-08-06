Силы ПВО уничтожили 1155 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили более 1150 беспилотников и 20 авиационных бомб. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

По данным ведомства, за тот же период украинская сторона потеряла 1395 военнослужащих, а также значительное количество вооружения и военной техники.

Согласно информации Минобороны, были уничтожены 20 боевых бронированных машин, один безэкипажный катер, 17 орудий полевой артиллерии и около 100 единиц автомобильной и специальной военной техники.

Ранее Life.ru рассказывал, что после ночной атаки 92 беспилотников в Ярославской области были повреждены несколько многоквартирных домов, сгорел частный дом и пострадали автомобили. Владельцам повреждённого имущества выплатят компенсации.