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6 августа, 09:43

Силы ПВО уничтожили 1155 беспилотников ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили более 1150 беспилотников и 20 авиационных бомб. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

По данным ведомства, за тот же период украинская сторона потеряла 1395 военнослужащих, а также значительное количество вооружения и военной техники.

Согласно информации Минобороны, были уничтожены 20 боевых бронированных машин, один безэкипажный катер, 17 орудий полевой артиллерии и около 100 единиц автомобильной и специальной военной техники.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после ночной атаки 92 беспилотников в Ярославской области были повреждены несколько многоквартирных домов, сгорел частный дом и пострадали автомобили. Владельцам повреждённого имущества выплатят компенсации.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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