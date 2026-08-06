Уют закончился: Madame Coco полностью сворачивает бизнес в России

Турецкая сеть товаров для дома Madame Coco полностью уходит из России и закроет все 29 магазинов. Последние точки могут прекратить работу уже к осени, сообщила ТАСС эксперт Ассоциации торговых экспертов рынка Наталия Кермедчиева.

По её словам, речь идёт не о временной паузе или сокращении сети. Компания разослала арендодателям уведомления о закрытии ещё в мае, сотрудников предупредили об увольнении, а товар в большинстве магазинов уже практически распродан.

Причиной ухода стало снижение покупательского трафика и спроса. Сеть не смогла компенсировать падение продаж при высокой арендной и кредитной нагрузке. В некоторых торговых центрах Madame Coco пыталась добиться снижения платы, но договориться удалось не со всеми владельцами площадок.

Кермедчиева утверждает, что управляющая российским бизнесом компания начала процедуру банкротства. Сейчас происходит техническое сворачивание операционной деятельности перед окончательным закрытием точек.

Бренд пришёл в Россию в феврале 2023 года и за два года открыл магазины в Москве, Екатеринбурге, Казани, Грозном и других городах. Ещё в начале 2025-го компания собиралась запустить 20 новых точек и открыть флагманы в столицах федеральных округов.

Интернет-магазин Madame Coco уже прекратил принимать заказы, однако пока предлагает покупателям обратиться в оставшиеся офлайн-точки. Сама сеть ранее указывала, что располагает 29 магазинами в России.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом закрытии турецких магазинов в России. Работу на российском рынке решили свернуть бренды Oxxo, Club, NetWork и Mudo, которые также столкнулись с недостаточным спросом.