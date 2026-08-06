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6 августа, 09:37

Уют закончился: Madame Coco полностью сворачивает бизнес в России

Madame Coco закроет все 29 магазинов в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Турецкая сеть товаров для дома Madame Coco полностью уходит из России и закроет все 29 магазинов. Последние точки могут прекратить работу уже к осени, сообщила ТАСС эксперт Ассоциации торговых экспертов рынка Наталия Кермедчиева.

По её словам, речь идёт не о временной паузе или сокращении сети. Компания разослала арендодателям уведомления о закрытии ещё в мае, сотрудников предупредили об увольнении, а товар в большинстве магазинов уже практически распродан.

Причиной ухода стало снижение покупательского трафика и спроса. Сеть не смогла компенсировать падение продаж при высокой арендной и кредитной нагрузке. В некоторых торговых центрах Madame Coco пыталась добиться снижения платы, но договориться удалось не со всеми владельцами площадок.

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Кермедчиева утверждает, что управляющая российским бизнесом компания начала процедуру банкротства. Сейчас происходит техническое сворачивание операционной деятельности перед окончательным закрытием точек.

Бренд пришёл в Россию в феврале 2023 года и за два года открыл магазины в Москве, Екатеринбурге, Казани, Грозном и других городах. Ещё в начале 2025-го компания собиралась запустить 20 новых точек и открыть флагманы в столицах федеральных округов.

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Интернет-магазин Madame Coco уже прекратил принимать заказы, однако пока предлагает покупателям обратиться в оставшиеся офлайн-точки. Сама сеть ранее указывала, что располагает 29 магазинами в России.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом закрытии турецких магазинов в России. Работу на российском рынке решили свернуть бренды Oxxo, Club, NetWork и Mudo, которые также столкнулись с недостаточным спросом.

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Марина Фещенко
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