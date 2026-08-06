Шквал огня Армии России накрыл военные цели в 155 районах зоны СВО

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по объектам инфраструктуры, работавшим в интересах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удар попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Всего отработка целей велась в 155 районах.

В частности, российская авиация ударила авиабомбами ФАБ-500 по подземному пункту размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Цель выявил расчёт разведывательно-ударных беспилотников с передовых позиций на берегу Днепра. Уничтожены более взвода живой силы, возможно, несколько иностранных специалистов, около двух тонн боеприпасов, техника РЭБ, средства разведки и аппаратура для запуска дронов.