Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 09:45

Шквал огня Армии России накрыл военные цели в 155 районах зоны СВО

ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по объектам инфраструктуры, работавшим в интересах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удар попали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, места хранения ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Всего отработка целей велась в 155 районах.

МО: ВС РФ вечером 5 августа поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море
МО: ВС РФ вечером 5 августа поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море

В частности, российская авиация ударила авиабомбами ФАБ-500 по подземному пункту размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» в Херсоне. Цель выявил расчёт разведывательно-ударных беспилотников с передовых позиций на берегу Днепра. Уничтожены более взвода живой силы, возможно, несколько иностранных специалистов, около двух тонн боеприпасов, техника РЭБ, средства разведки и аппаратура для запуска дронов.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar