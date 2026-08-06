Камчатский суд встал на сторону матери, лишив отца выплат за погибшего бойца СВО

Мильковский районный суд Камчатского края лишил отца погибшего участника специальной военной операции права на получение компенсационных выплат, положенных членам семьи военнослужащего, сделав выбор в пользу его матери. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона в «Максе».

С иском в суд обратилась мать погибшего. Она указала, что после расставания с супругом, когда сыну было около двух лет, мужчина фактически перестал участвовать в его жизни, не занимался воспитанием и не заботился о ребёнке вплоть до его совершеннолетия.

«Суд пришёл к выводу о том, что имеются достаточные основания для лишения бывшего супруга, не принимавшего участия в воспитании сына, права на получение компенсационных выплат, подлежащих членам семьи в связи с гибелью военнослужащего — участника СВО», — говорится в сообщении.

Ответчик утверждал, что бывшая жена препятствовала его общению с ребёнком, при этом он исправно выплачивал алименты. Также мужчина заявил, что они сыном снова начали общаться, когда тот повзрослел.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что перечисление алиментов и общение в зрелом возрасте не подтверждают полноценного участия в воспитании ребёнка. При этом доказательств того, что отцу мешали общаться с сыном, предоставлено не было. Суд установил, что все обязанности по воспитанию, содержанию и развитию ребёнка на протяжении многих лет исполняла мать, поэтому удовлетворил её иск.

Ранее суд в Екатеринбурге по итогам апелляции лишил вдову погибшего участника СВО компенсационных выплат и мер соцподдержки, встав на сторону его матери. Женщина утверждала, что сын заключил брак за два дня до подписания контракта и собирался развестись после возвращения со службы, тогда как вдова эти обвинения отвергла.