СК установил новые эпизоды в деле похитителей девушек в Москве

Следственный комитет нашёл ещё четыре эпизода в деле двух мужчин, которые похищали девушек в Москве и вымогали у них деньги. Их уже осудили за девять таких случаев — тогда они украли больше 750 тысяч рублей, говорится в сообщении СК.

По версии следствия, двое мужчин из Подмосковья с сентября по октябрь 2024 года сажали девушек в машину, угрожали и требовали деньги. После того как жертвы переводили крупные суммы, их отпускали. Ранее по этому делу уже доказали девять эпизодов — тогда похитители украли больше 750 тысяч рублей. Суд приговорил их к 8 и 9,5 годам тюрьмы.

Теперь появились ещё четыре новых эпизода, которые подтверждаются денежными переводами. Ущерб по ним превысил 200 тысяч рублей. В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение по этим новым фактам.

«Столичный СК установил ещё четыре эпизода в уголовном деле о похищениях девушек и вымогательстве. Продолжается расследование новых эпизодов преступной деятельности двух жителей Московской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в Хабаровском крае задержали дальнобойщика, которого подозревают в серии жестоких преступлений, длившейся почти 20 лет — с 2005 года. Мужчина угрожал девушкам оружием, похищал и насиловал их. Жертвами становились жительницы разных регионов, куда он приезжал на своей фуре. Среди пострадавших были и несовершеннолетние.