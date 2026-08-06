Подросток на велосипеде сталкерит мам в Саратове, просит фото голых детей и рвётся к подгузникам

Юный житель Саратова на протяжении года докучает женщинам с маленькими детьми. О странных приставаниях рассказала местная жительница Алина.

Парень на велосипеде кружит вокруг женщин с детьми в Саратове. Видео © Telegram / Baza

По её словам, практически каждый выход на улицу оборачивается встречей с подростком на велосипеде. Сначала он предлагает безобидную помощь: придержать дверь, подтолкнуть коляску или присмотреть за ребёнком. Затем беседа принимает нездоровый оборот — юноша интересуется, есть ли у матерей снимки обнажённых детей, и настойчиво просит разрешить ему лично сменить малышу подгузник.

Некоторые пострадавшие пытались обращаться в правоохранительные органы. Однако там им пояснили, что для начала проверки требуется подтверждённый факт причинения вреда. После того как Алина обнародовала эту историю в социальных сетях, с ней связались около полусотни женщин, столкнувшихся с тем же молодым человеком. Часть из них допускает, что у него могут быть проблемы с психикой, пишет Baza.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты фракции «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой направили в правительство четвёртую редакцию законопроекта о защите от сталкинга, исключив из документа положения, требующие бюджетных трат и создания новых надзорных структур. Под навязчивым преследованием предлагается понимать систематическую слежку, ожидание жертвы в местах её повседневной жизни, попытки контакта через любые виды связи, передачу подарков через третьих лиц, а также использование персональных данных для заказа товаров или корреспонденции на имя пострадавшего.