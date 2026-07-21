Депутаты ГД направили в кабмин доработанный законопроект о защите от сталкинга

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с Ксенией Горячевой передали в правительство на отзыв четвёртую, доработанную редакцию законопроекта о защите россиян от сталкинга. О новом этапе работы над документом парламентарий рассказала в собственном телеграм-канале.

Правки законопроекта о защите жертв сталкинга. Фото © Telegram / Горячева ДЕЛО говорит

Предыдущую версию инициативы профильный комитет вернул авторам в конце декабря. Главной причиной отказа тогда стали положения, способные повлечь за собой дополнительные траты из бюджета. В обновлённом тексте, как подчеркнула Горячева, эти моменты полностью исключены. Документ больше не требует создания каких-либо новых надзорных структур или расширения полномочий для органов власти.

Сам проект базового закона чётко определяет, что считать навязчивым преследованием. Под это понятие подпадают систематическая слежка, ожидание человека в местах его повседневной жизни, попытки установить контакт с помощью любых видов связи, а также передача подарков через третьих лиц. Отдельной строкой прописано и использование персональных данных жертвы для заказа на её имя различных товаров или корреспонденции.

«Ещё одно важное изменение — мы усилили правовое обоснование охранных ордеров. Сегодня суды нередко признают, что человек действительно подвергается преследованию. Но защитить жертву не могут – нет механизмов, об этом говорят прямо. Мы предлагаем ввести охранные ордера — судебный механизм защиты для людей, которые столкнулись со сталкингом», — написала она.

Получить его можно будет двумя путями: либо через обращение в полицию, которая направит дело в суд, либо подав заявление самостоятельно. Если факт преследования подтвердится, суд наложит на сталкера ряд жёстких запретов. Ему нельзя будет приближаться к жертве, посещать её дом, место работы или учёбы, а также вступать с ней в любой контакт через электронные средства связи или через других людей.

За первое нарушение ордера предусмотрят административную ответственность, а за злостное неисполнение — уже уголовную. Что касается наказания за сам факт преследования, то оно сохранилось в прежнем виде: административный штраф либо арест. Для случаев киберсталкинга в отношении несовершеннолетних максимальная санкция составит до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.

Если правительство не выдвинет существенных замечаний, доработанный документ внесут на рассмотрение в Государственную Думу, а в случае окончательного принятия он вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Ачинске бывший муж терроризирует экс-супругу тысячами банковских переводов с угрозами, пользуясь тем, что полиция не реагирует на происходящее. Мужчина, обнаружив, что заблокирован во всех соцсетях и мессенджерах, нашёл лазейку для террора через банковские переводы. На карту бывшей супруги потоком пошли транзакции ровно по 10 рублей. Всего он осуществил 4 тысячи таких платежей на общую сумму в 40 тысяч рублей, а в сообщениях к переводам чередовал угрозы, проклятия, обещания расправы с признаниями в любви и мольбами вернуться.