Москвичам пообещали последние жаркие выходные этим летом

В предстоящие выходные в Москве ожидаются последние жаркие дни лета. Как сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в субботу регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. Ночью температура составит плюс 17–19 градусов, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днём осадки усилятся, а воздух прогреется до 24–26 градусов.

В воскресенье, 9 августа, погоду будет определять антициклон: осадков не ожидается, ночью столбики термометра покажут 13–18 градусов, днём — 22–27. Ветер северный умеренный, атмосферное давление вырастет. Такая же погода сохранится и в понедельник.

Однако, по словам синоптика, после этого жара закончится — температурный режим вернётся к климатической норме. Во второй половине августа жаркой погоды уже не ожидается.

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности 6 и 7 августа. Причиной предупреждения стала сильная жара. По данным метеорологов, воздух в столице прогреется до 30–32 градусов.