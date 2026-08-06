Сахалинца забили насмерть из-за сломанной палатки, а его жену пытались утопить

На Сахалине произошла жестокая расправа над семейной парой. Поводом стала случайно сломанная палатка. Об этом пишет Amur Mash.

Мужчина, погибший на Сахалине из-за сломанной палатки. Фото © Telegram / Amur Mash

51-летний мужчина и его жена приехали на остров пять лет назад на заработки и остались жить здесь. Недавно они отдыхали на озере Хвалисское и взяли палатку у других отдыхающих — по неосторожности её сломали. Хозяева не стали выяснять отношения словами, а сразу набросились на супругов.

По версии следствия, в ночь с 1 на 2 августа 27-летний сахалинец и его 36-летняя спутница, находясь вместе со знакомым у озера, поочередно наносили ему удары. От полученных множественных травм мужчина скончался в больнице. После этого злоумышленники набросились на жену погибшего — сломали ей ребро и пытались утопить.

«Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Расследование продолжается.

До этого в Петербурге во время конфликта в квартире зарезали мужчину. Между двумя знакомыми вспыхнула ссора. В ходе неё 49-летний мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в голову и шею. Тот умер на месте — до приезда врачей спасти его не успели. Нападавшего госпитализировали, но причины его госпитализации не уточняются.