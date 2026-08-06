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6 августа, 11:31

Поезда поедут прямо по воде: В ЖДВ испытали новый наплавной мост

Косенков: В России прошёл испытания наплавной железнодорожный мост НЖМ-2020

Обложка © РИА Новости / Олег Смыслов

Обложка © РИА Новости / Олег Смыслов

Новый наплавной мост НЖМ-2020 прошёл государственные испытания и скоро поступит в войска. Об этом рассказал начальник Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков в интервью газете «Красная звезда».

Этот комплекс предназначен для быстрой сборки временных железнодорожных переправ через реки и другие водные преграды. Его используют там, где постоянный мост разрушен или его нет вообще.

По словам Косенкова, новый мост грузоподъёмнее советского аналога, и собирать его военные смогут быстрее. Сейчас НЖМ-2020 проходит финальную процедуру принятия на снабжение. Сколько таких мостов получат подразделения и когда — пока не сообщается. Железнодорожные войска восстанавливают пути и мосты, защищают магистрали и повышают их пропускную способность. Наплавные комплексы особенно нужны там, где капитальный мост построить быстро невозможно.

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Наталья Афонина
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