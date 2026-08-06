Поезда поедут прямо по воде: В ЖДВ испытали новый наплавной мост

Новый наплавной мост НЖМ-2020 прошёл государственные испытания и скоро поступит в войска. Об этом рассказал начальник Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков в интервью газете «Красная звезда».

Этот комплекс предназначен для быстрой сборки временных железнодорожных переправ через реки и другие водные преграды. Его используют там, где постоянный мост разрушен или его нет вообще.

По словам Косенкова, новый мост грузоподъёмнее советского аналога, и собирать его военные смогут быстрее. Сейчас НЖМ-2020 проходит финальную процедуру принятия на снабжение. Сколько таких мостов получат подразделения и когда — пока не сообщается. Железнодорожные войска восстанавливают пути и мосты, защищают магистрали и повышают их пропускную способность. Наплавные комплексы особенно нужны там, где капитальный мост построить быстро невозможно.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что России надо продумать железнодорожный путь к Индийскому океану на случай, если проход через проливы Босфор и Ормуз станет опасным. Он также отметил, что строительная отрасль страны готова работать больше, но для этого нужно стабильное долгосрочное финансирование.